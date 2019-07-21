Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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с чего всё началось
М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.Эхо Москвывчера в 23:58
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Политика
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ФСБ задержала пожарного на совещании мэра Читы
В Чите сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова.
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Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за рубеж
Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
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Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
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В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено вчера в 08:02
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
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Обновлено вчера в 23:01
Политика
Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места
Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство.
Обновлено в 02:57
Наука
В России продукты обогатят пищевой добавкой из панциря саранчи
Колбасы и мясные полуфабрикаты в России начнут обогащать пищевой добавкой на основе хитина, который получают из панциря саранчи.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Южноуралец скончался от укуса гадюки
Житель Сосновского района (Челябинская область) скончался после укуса гадюки – антидот к змеиному яду привезли в районную больницу только в день похорон мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:33
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Транспорт
На станции «Окская» московского метро создадут иллюзию реки
Станцию "Окская" Некрасовской линии московского метро оформят в синих цветах, дизайн станции будет создавать иллюзию реки с кругами на воде за счет ярко-синих панелей на потолке и светодиодных круглых ламп, об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Иркутской области беременная погибла в ДТП с машиной скорой помощи
В Качугском районе Иркутской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, сообщается на сайте областного ГУ МВД.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00
Авто
Разводка автосалона: брызговики обязательны! — но вот ответ ГИБДД
Собираюсь заказывать машину в автосалоне.
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Футбол
«Реал» согласился продать Хамеса Родригеса в «Атлетико»
Обновлено в 01:17
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Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
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Обновлено в 00:14
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
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Шоу-бизнес
Пелагея опровергла слухи о пластической операции, показав детские фото
На днях в официальном Instagram-аккаунте певицы Пелагеи появились ее летние снимки с отдыха.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Обновлено 20 июля в 12:15
Происшествия
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38