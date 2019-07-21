Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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с чего всё началось

Интервью: Максим Орешкин

М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.
Эхо Москвывчера в 23:58

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В 2021 году может произойти взрыв на рынке потребительского кредитования, считает министр экономического развития

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Интерфаксвчера в 12:34

Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

РБКвчера в 11:41

Орешкин: проблема в экономике из-за закредитованности населения «взорвется» в 2021 году

ТАССвчера в 10:54
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Политика

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Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

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