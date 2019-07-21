Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
Читать в источнике
Оценить237
с чего всё началось
М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.Эхо Москвывчера в 23:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
Политика
В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
Обновлено в 04:23
Политика
Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 42,34% голосов.
Обновлено в 02:16
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Культура
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе
Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
Обновлено вчера в 16:00
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Политика
Украинский парламент окажется в руках соратников Зеленского
Президентская партия "Слуга народа" может рассчитывать на половину мест в украинском парламенте, подсчитали местные СМИ после того, как были обработаны более 20% бюллетеней.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Общество
В Приморье оценили последствия тайфуна «Данас»
По предварительным данным, двенадцатичасовой проливной дождь, вызванный тайфуном "Данас", обрушившийся на Приморский край, не вызвал серьезных сбоев в работе систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба администрации края.
Обновлено в 00:41
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Обновлено в 04:17
Наука
Капсулу Hyperloop удалось разогнать до рекордной скорости
В этом году, как и в прошлых, победили инженеры из Мюнхенского технического университета, которые разогнали свою капсулу, приводимую в движение восемью электрическими двигателями, до 463 км/ч.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 20:04
Игры
Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas
Создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Минобороны Великобритании: ВМС страны слишком малы для защиты глобальных интересов Лондона
"Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру", - добавил замминистра.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что обнаружили тайник диверсантов
"Сотрудниками министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в районе населенного пункта Металлист обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп", - заявили в ведомстве.
Обновлено в 03:30
Политика
В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания
«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.
Обновлено в 04:16
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа
Обновлено 19 июля в 10:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00