Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
Читать в источнике
Оценить228
с чего всё началось
М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.Эхо Москвывчера в 23:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов
Обновлено в 02:15
Авто
УАЗ «Патриот» будет оснащаться дизельным мотором от Ford Transit
Обновлено в 02:52
Экономика
В Кении запустили крупнейшую в Африке ветряную электростанцию
В Кении запустили крупнейшую ветряную электростанцию в Африке.
Обновлено в 01:09
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол
Ребёнок прорвался к Роналду во время матча «Ювентуса» и сфотографировался с ним
Во время матча «Ювентуса» и «Тоттенхэма», проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено 20 июля в 03:47
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:52
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Гаджеты
Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Общество
Режим ЧС ввели в Приамурье, где после ливней подтопило дороги и дворы
Власти Амурской области приняли решение ввести режим ЧС в Сковородинском районе и городе Зея после того, как мощные ливни подтопили там дворы и дороги.
Обновлено вчера в 06:20
Культура
Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Правозащитники призвали Госдуму изменить условия для заключенных с ВИЧ и туберкулезом
Правозащитники изучили дела заключенных с ВИЧ и туберкулезом и отметили, что администрации СИЗО и колоний не используют возможности для их освобождения от наказания, когда это необходимо.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 01:22
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06