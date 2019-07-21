Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Пять человек погибли при нападении неизвестных на бар в Мексике
Пять человек стали жертвами нападения неизвестных на посетителей одного из баров в туристической зоне мексиканского курорта Акапулько.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 14:56
Космос
«Протон-М» для запуска двух спутников связи отправлен на «Байконур»
Центр имени Хруничева отправил ракету-носитель «Протон» и разгонный блок «Бриз-М» на космодром «Байконур», расположенный в Казахстане, в рамках подготовки к запуску спутников Eutelsat 5 и MEV-1.
Обновлено в 02:16
Культура
Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 01:22
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный мотор от Ford Transit
По сообщению издания «Российская Газета» со ссылкой на бельгийского дилера марки, обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот», получит не только рестайлинговый внешний вид, но и изменённую конструкцию рамы, что позволит сделает кооперацию с Ford Sollers более эффективной.
Обновлено в 00:50
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Политика
Политолог прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утром в понедельник, 22 июля, прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 02:34