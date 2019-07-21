Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости 12:30

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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Минэкономразвития готово поддержать закредитованное население

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Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

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Орешкин вновь заявил о взрыве потребительского кредитования в 2021 году

Интерфакс12:34

Орешкин: Проблема в российской экономике из-за закредитованности населения может «взорваться» через два года

Эхо Москвы13:31

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

РИА Новости12:30

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

RT на русском13:00

Орешкин: проблема в экономике из-за закредитованности населения «взорвется» в 2021 году

ТАСС10:54
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