Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Спорт
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х100 на ЧМ
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Футбол
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Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»
Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину
Памятник Ватутину, Герою Советского Союза, генералу армии, участнику Сталинградской и Курской битв во время Великой Отечественной войны, был открыт в Полтаве в сентябре 2013 года.
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Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
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Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Обновлено в 12:00
Политика
Иностранцам с гражданством ЛДНР могут дать российские паспорта
На днях президент России Владимир Путин подписал указ: теперь паспорта России смогут получить все жители Донбасса, а не только обладатели паспортов ЛДНР.
Обновлено в 17:56
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
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Изначально Huawei рассчитывала в 2019 году отгрузить 250 миллионов смартфонов.
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика
Порошенко на выборах в Раду проголосовал против «российского реванша»
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на досрочных выборах в Раду проголосовал за партию, которой «по силам остановить российский реванш» и привести страну в Европейский союз и НАТО, передает ТАСС.
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Врачи назвали опасность «Валокордина» и «Корвалола»
Эксперты рассказали в чем дело. Практически каждый из нас хранит в аптечке «Корвалол» и «Валокордин» на случай, если прихватит сердце.
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Против гонконгских протестующих применили газ
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СМИ узнали о возможном возвращении Думбия в Россию
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Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Политика
Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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