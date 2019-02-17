Экономика
Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистикиРБК 08:37
По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, для повышения прозрачности учета статистики в России можно было бы ввести общественный контроль над процессом ее сбора. Об этой идее он рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
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