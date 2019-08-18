Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.

с чего всё началось

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

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