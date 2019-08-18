Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.

с чего всё началось

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Общество Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Футбол «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.

Политика Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.

Армия и оружие Отряд Северного флота вернулся из кругосветного плавания Экипажи фрегата «Адмирал Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» приняли участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, межфлотском учении «Океанский щит – 2019», и совершили кругосветное плавание.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Происшествия Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24 Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.

Наука Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.

Политика Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

Экономика ЦБ Германии предупредил о возможном начале рецессии Бундесбанк предупредил, что в третьем квартале текущего года ВВП Германии может испытать незначительное снижение.

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.

Политика Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Шоу-бизнес Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил, что женился на певице Лорен Хашиан.

Армия и оружие В Норвегии призвали США не провоцировать Россию Хокан Брюн-Ханссен, главнокомандующий национальной армией Норвегии, заявил, что подопечные ничего не смогут предпринять в случае, если развяжется военное противостояние с Россией.

Наука Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.