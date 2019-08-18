Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в КазаньВедомости вчера в 17:25

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.
Ведомостивчера в 17:25

Подробнее о событии

Комаров – Орешкину: «Нереально старую дорогу сделать лучше, чем новая. Затраты двойные!»

БИЗНЕС Online11:49

Итоги дня: сокращение расходов на трассу Москва — Казань, повышение рейтинга Татарстана, рост реальных зарплат

Реальное время12:00

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Ведомостивчера в 17:25

МЭР предлагает вместо новой трассы Москва-Казань строить ее до Владимира

РИА Новости02:09

«Ведомости»: МЭР предложило строить новую автотрассу до Владимира, а не Казани

ТАСС01:39

Минэкономразвития вместо дороги Москва – Казань предлагает построить трассу до Владимира

Интерфакс03:07

В Минэкономразвития РФ предложили способ сократить расходы на строительство трассы Москва – Казань

Татар-информ04:12
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
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Британец умер спустя 16 дней после обращения к врачам из-за кашля

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Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

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Общество

Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода

По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Обновлено в 13:16
Политика

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Футбол

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби

Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
Обновлено в 11:53
Политика

Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Отряд Северного флота вернулся из кругосветного плавания

Экипажи фрегата «Адмирал Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» приняли участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, межфлотском учении «Океанский щит – 2019», и совершили кругосветное плавание.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено в 13:00
Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Российский подросток убил пять человек топором

Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц

Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Наука

Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев

Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Политика

Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Космос

Нибиру на подступах к Земле в надежде устроить Судный день – ученые

Обновлено в 02:58
Экономика

ЦБ Германии предупредил о возможном начале рецессии

Бундесбанк предупредил, что в третьем квартале текущего года ВВП Германии может испытать незначительное снижение.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Футбол

Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»

Обновлено в 11:19
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился

Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил, что женился на певице Лорен Хашиан.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

В Норвегии призвали США не провоцировать Россию

Хокан Брюн-Ханссен, главнокомандующий национальной армией Норвегии, заявил, что подопечные ничего не смогут предпринять в случае, если развяжется военное противостояние с Россией.
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Наука

Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома

Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.
Обновлено в 11:34
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Обновлено в 07:35
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
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