Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в КазаньВедомости вчера в 17:25
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Футбол
«Спартак» опубликовал фото из победной раздевалки после матча с ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал победное фото из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Общество
Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян
Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Игры
Создатели Need for Speed Heat показали дебютный геймплей
Разработчики новой части гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Heat на церемонии открытия gamescom 2019 показали дебютный ролик игрового процесса.
Обновлено в 14:23
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Экономика
Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено в 16:32
Космос
Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18
Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).
Обновлено в 09:27
Происшествия
Уволен замешанный в гибели афроамериканца нью-йоркский полицейский
Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий приём.
Обновлено в 15:34
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено в 14:56
Политика
Макрон заявил о значимости встречи с Путиным
Обновлено в 11:26
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.
Обновлено в 13:25
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
При атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали, заявило Министерство национальной обороны Турции.
Обновлено в 10:23
Культура
В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев
Знаменитый Музей дулевского фарфора из Московской области покажет богатейшую коллекцию фарфоровых изделий, произведенных на заводе.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали об испытанной в США ракете
Испытанная в США крылатая ракета была вариантом «Томагавка», передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Роберта Карвера.
Обновлено в 15:46
Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Политика
Трамп назвал стратегическим вопрос покупки Гренландии
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что интересовался приобретением Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Наука
Почему кошки мурлыкают
Обновлено в 11:18
Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и смарт-ТВ Redmi TV
Китайская компания Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и первый смарт-ТВ под маркой Redmi.
Обновлено в 15:15
Общество
В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
Обновлено в 15:13