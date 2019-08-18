Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в КазаньВедомости вчера в 17:25
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Трасса Москва – Казань – слишком дорогое удовольствие по версии Орешкина – СМИ
Казанский репортер02:27
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