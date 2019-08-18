Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.

с чего всё началось

Вместо новой трассы Москва — Казань Минэкономразвития предлагает реконструировать автодорогу М7 Москва — Уфа и построить дорогу до Владимира, пишут «Ведомости».

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