Транспорт

МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не КазаниМосква 24 04:23

В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.
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с чего всё началось

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.
Ведомостивчера в 17:25

Подробнее о событии

Комаров – Орешкину: «Нереально старую дорогу сделать лучше, чем новая. Затраты двойные!»

БИЗНЕС Online11:49

Минэкономразвития вместо дороги Москва – Казань предлагает построить трассу до Владимира

Интерфакс03:07

В Минэкономразвития РФ предложили способ сократить расходы на строительство трассы Москва – Казань

Татар-информ04:12

МЭР предлагает вместо новой трассы Москва-Казань строить ее до Владимира

РИА Новости02:09

«Ведомости»: МЭР предложило строить новую автотрассу до Владимира, а не Казани

ТАСС01:39

Итоги дня: сокращение расходов на трассу Москва — Казань, повышение рейтинга Татарстана, рост реальных зарплат

Реальное время12:00

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Ведомостивчера в 17:25
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Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

США провели испытания крылатой ракеты

Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Политика

Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Футбол

Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Авто

Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей

Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА

Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Футбол

Тиль: «Надеюсь, буду таким же успешным, как Хиддинк в России»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1).
Обновлено в 16:47
Политика

Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика

Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией

Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.
Обновлено в 16:25
Космос

Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным

Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Общество

Мемориал растаявшему леднику установили в Исландии

Установлен мемориал в честь растаявшего из-за климатических изменений ледника Окйёкюдль.
Обновлено в 06:14
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Религия

В России православные отмечают Яблочный Спас

В Яблочный Спас в церквях по традиции освящают фрукты нового урожая, а также мед.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе

В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Технологии

«ВКонтакте» назначил операционного директора

С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.
Обновлено в 14:54
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Кино

«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Экономика

Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Хоккей

Владимир Тарасенко презентовал в Новосибирске Кубок Стэнли

Во время борьбы за Кубок Стэнли у Владимира Тарасенко родился третий сын.
Обновлено в 07:00
Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Памятник жертвам теракта 2013 года установили в Бостоне

В понедельник, 19 августа, в центре Бостонав американском штате Массачусетс был установлен памятник жертвам теракта на финише Бостонского марафона, который произошел 15 апреля 2013 года.
Обновлено в 17:26
Технологии

Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ

За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Арабская коалиция нанесла авиаудары по хуситам в Йемене

Военная авиация арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесла удары по мятежникам (хуситам) из движения "Ансар Алла", позиции которых располагались на севере Йемена.
Обновлено в 17:57
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
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