Транспорт
МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не КазаниМосква 24 04:23
В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
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Обновлено в 16:49
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Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.
Обновлено в 16:25
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Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Общество
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Обновлено вчера в 22:58
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Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
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Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
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Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено в 16:32
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Обновлено в 17:54
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Владимир Тарасенко презентовал в Новосибирске Кубок Стэнли
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Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
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Армия и оружие
Арабская коалиция нанесла авиаудары по хуситам в Йемене
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Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
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