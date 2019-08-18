Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе Москва — КазаньForbes 02:04
Вместо новой трассы Москва — Казань Минэкономразвития предлагает реконструировать автодорогу М7 Москва — Уфа и построить дорогу до Владимира, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет еще два боя по контракту с UFC
Хабиб Нурмагомедов обсудил условия нового контракта еще в июне 2019 года. У него запланировано как минимум два боя в рамках UFC 242.
Обновлено в 17:22
Политика
Путин призвал Францию поддержать РФ при выстраивании отношений с ЕС
Россия надеется, что Франция окажет ей поддержку при выстраивании отношений с Европейским союзом в конструктивном ключе.
Обновлено в 12:05
Космос
Таиланд готовится к растущей угрозе из космоса
Чтобы подготовиться к растущей угрозе из космоса в будущем, Королевские вооруженные силы Таиланда (RTAF) открыли центр космических операций с целью предотвращения угроз и повышения национальной безопасности в космическом пространстве, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Наука
6 причин, по которым мозг стареет быстрее: предупрежден - вооружен
У грызунов, которых постоянно держали в состоянии сильного алкогольного опьянения, производство нервных клеток в гиппокампе — области мозга, отвечающей со способность к обучению — сократилась на 40%.
Обновлено 14 августа в 07:19
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Обновлено в 21:02
Космос
Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18
Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).
Обновлено в 09:27
Общество
В России вступили в силу новые правила досмотра багажа
В России с 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 05:09
Экономика
Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Авто
«Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников
Компания «Яндекс» к 2022 году планирует расширить парк своей беспилотной техники до 1000 машин.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 13:00
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Режиссера и худрука театра "Ленком" Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы.
Обновлено в 20:35
Экономика
Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения
В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Кино
Тарантино обвинили в расизме за сцену с Брюсом Ли в новом фильме
Именно поэтому, написал он, сцена с Брюсом Ли разочаровала его как культурно недостоверная.
Обновлено в 10:18
Наука
Лучшее за день. 19 августа
Какой могут увидеть Землю инопланетяне, как бурый уголь поможет бороться с клещевым инцефалитом и какие продукты можно считать «органическими», расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено в 16:54
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00