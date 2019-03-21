Политика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земельРБК 09:12
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
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Нам нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли. Использовать для реализации задач нужно, понятно, что существующие механизмы, такие как комплексные кадастровые работы.
— Максим Орешкин, российский политикRambler News Service 11:49
с чего всё началось
Правительство России намерено провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.Интерфакс08:23
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Орешкин объявил о скорой инвентаризации всей недвижимости и земель в России
Московский Комсомолец08:56
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