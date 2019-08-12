Экономика
Орешкин позитивно оценил решение Fitch по повышению рейтинга РоссииФинмаркет 02:58
По мнению первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, повышение рейтинга РФ агентством Fitch "является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:27, Вашингтон
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Авто
Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с «Яндекс.Авто»
Напомним, что ранее российский офис марки опубликовал информацию о том, что китайский автогигант будет оснащать свой кроссовер Geely Atlas мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто».
Обновлено в 05:31
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Авто
«Заниженный» Maserati Levante выглядит как Subaru WRX
Заниженная стойка только помогает подчеркнуть тот факт, что он больше похож на большой хэтчбек, чем на что-либо другое, а более старая Subaru WRX является очевидной параллелью, которую можно провести.
Обновлено в 06:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Кино
Джордж Мартин получил «якутский Оскар»
Обновлено в 03:56
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Пожар вспыхнул на складе в Красноярске
Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Общество
«Победа» сообщила о DDOS-атаке на свой сайт
Обновлено в 08:07
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Общество
Российские аэропорты решили застроить жильем
Законопроект предлагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмую зону аэропорты могут выделить дополнительно, правда, для этого потребуется провести длительное согласование с органами власти.
Обновлено в 08:08
Технологии
Британский банк NatWest тестирует голосовой банкинг
Британский банк NatWest (часть The Royal Bank of Scotland Group) решил протестировать голосовой банкинг, который позволит его клиентам совершать различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant на смартфоне или умной колонке Google Home.
Обновлено в 09:00
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07