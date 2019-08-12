Экономика
Орешкин позитивно оценил повышение Fitch рейтинга РоссииТАСС 02:45
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-". Об этом он сообщил журналистам в кулуарах первого Каспийского экономического форума.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
Армия и оружие
Президент Афганистана помиловал 35 заключенных талибов
Не менее 35 боевиков радикального движения "Талибан", находившихся в тюрьме Национального управления безопасности Афганистана, освобождены по указу президента Ашрафа Гани, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление ведомства.
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Общество
70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
В Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, которые проявляют агрессию, был временно закрыт туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 23:21
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье
Медики назвали симптомы заражения организма паразитами
Обновлено в 03:46
Космос
Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй
Обновлено в 06:16
Происшествия
Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».
Обновлено в 07:21
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Авто
С 1 сентября в последний раз снизят пошлины на ввоз иномарок
Отмечается, что ВТО была создана для устранения избыточных таможенных барьеров, и после вступления в нее России в 2012 году наша страна уже 3 раза снижала ввозные пошлины на автомобили: в 2012, 2017 и 2018 годах.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
СМИ сообщили о долге подмосковного дворника почти в 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 04:08
Здоровье
Треть случаев бесплодия обусловлены патологиями у мужчин
В рамках нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур ЭКО парам, страдающим бесплодием.
Обновлено в 03:54
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Политика
Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе
Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Игорь Николаев нежно поздравил Юлию Проскурякову с днем рождения
Сегодня, одиннадцатого августа, свой день рождения отмечает певица Юлия Проскурякова, являющаяся также женой Игоря Николаева.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
В столице Эфиопии установят пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 06:02
Общество
Водители бензовозов проводят забастовку в Португалии
Водители бензовозов, которые требуют повышения оплаты труда, начали бессрочную забастовку в Португалии.
Обновлено в 07:29
Кино
Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30