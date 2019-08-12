Экономика
Орешкин позитивно оценил повышение Fitch рейтинга РоссииТАСС 02:45
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-". Об этом он сообщил журналистам в кулуарах первого Каспийского экономического форума.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
Синоптики предупредили россиян о заморозках
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.
Обновлено в 04:16
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Футбол
Футболист МЮ Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на информацию, согласно которой он может покинуть команду.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
SK Hynix разрабатывает память HBM2E со скоростью до 460 ГБ/с
SK Hynix HBM2E поддерживает пропускную способность до 460,8 ГБ/с – скорость достигает 3,6 ГБит/с на каждую из 1024 линий входов/выходов данных.
Обновлено в 04:28
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
В России сократилось количество госкомпаний
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.
Обновлено в 04:17
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Культура
Джордж Мартин получил «якутский Оскар»
Обновлено в 03:56
Политика
Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Бывший астронавт раскрыл размер зарплат в НАСА
Зарплата астронавтов НАСА за год составляет около 155 тысяч долларов, сообщил бывший астронавт Скотт Келли.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак в Instagram поделилась мыслями о материнстве
Известная певица Ани Лорак поделилась своими мыслями об истинной любви.
Обновлено в 04:09
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Американцы проведут испытания системы THAAD
Обновлено в 03:47
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Петербурге открыли стрельбу из автомобиля свадебного кортежа
В Петербурге из автомобиля свадебного кортежа, двигавшегося по Колпинскому шоссе, была открыта стрельба.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В Сарове начинается прощание с пятью погибшими сотрудниками Росатома
По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Медики рассказали о пользе употребления чая каркаде
Чай каркаде рекомендуется принимать для профилактики различных заболеваний, также он влияет на давление и помогает при похмелье, передает Oane.ws.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Условия выделения жилья детям-сиротам предложили изменить
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить выделять в одном многоквартирном доме более 25% квартир для детей-сирот в населенных пунктах, где проживают менее 500 тысяч человек.
Обновлено в 03:15