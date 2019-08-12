Экономика
Орешкин позитивно оценил повышение Fitch рейтинга РоссииТАСС 02:45
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-". Об этом он сообщил журналистам в кулуарах первого Каспийского экономического форума.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась редким фото с 9-месячной дочерью
В ноябре 2018 года известная российская певица Нюша впервые стала матерью. В семье знаменитости родилась дочь.
Обновлено в 03:24
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
В Сети затравили финалисток конкурса «Миссис Россия»
Пользователи соцсетей раскритиковали финалисток конкурса «Миссис Россия», комментаторы резко высказались по поводу выбора жюри конкурса.
Обновлено в 08:33
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Авто
Toyota разработала систему, помогающую не путать газ с тормозом
Как сообщает газета Yomiuri, компания Toyota Motor Corp планирует уже в этом году применять на своих автомобилях систему, помогающую избежать ДТП в случаях, когда водитель путает педаль газа и тормоза.
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено 10 августа в 06:35
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Футбол
Чемпионат России. «Ростов» принимает «Крылья Советов»
Чемпионат России 5-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено 10 августа в 02:10
Культура
Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро
Поезд, посвященный коллекционеру Сергею Щукину, запустят в московском метро 14 августа.
Обновлено в 07:34
Общество
В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Красноярске загорелся склад рынка
В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Политика
Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 08:23
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Футбол
Коутиньо может перейти в «Баварию»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в «Баварию».
Обновлено в 07:03
Авто
Toyota снизила цены на C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado и другие модели
Еще 50 тысяч рублей могут сэкономить лояльные покупатели, сдающие в трейд-ин свой старый автомобиль Toyota или Lexus.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
Женщина, которая работает дворником в подмосковном Воскресенске, оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол
Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Обновлено в 06:17
Авто
В России создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina
Российские студенты одного из сибирских вузов разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.
Обновлено вчера в 21:33