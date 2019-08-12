Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-". Об этом он сообщил журналистам в кулуарах первого Каспийского экономического форума.

Шоу-бизнес Певица Нюша поделилась редким фото с 9-месячной дочерью В ноябре 2018 года известная российская певица Нюша впервые стала матерью. В семье знаменитости родилась дочь.

Общество В Сети затравили финалисток конкурса «Миссис Россия» Пользователи соцсетей раскритиковали финалисток конкурса «Миссис Россия», комментаторы резко высказались по поводу выбора жюри конкурса.

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.

Авто Toyota разработала систему, помогающую не путать газ с тормозом Как сообщает газета Yomiuri, компания Toyota Motor Corp планирует уже в этом году применять на своих автомобилях систему, помогающую избежать ДТП в случаях, когда водитель путает педаль газа и тормоза.

Наука Создан искусственный язык для определения подлинности виски Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.

Культура Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро Поезд, посвященный коллекционеру Сергею Щукину, запустят в московском метро 14 августа.

Общество В аэропорту Гонконга отменили все рейсы Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.

Происшествия В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.

Происшествия В Красноярске загорелся склад рынка В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Футбол Коутиньо может перейти в «Баварию» Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в «Баварию».

Авто Toyota снизила цены на C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado и другие модели Еще 50 тысяч рублей могут сэкономить лояльные покупатели, сдающие в трейд-ин свой старый автомобиль Toyota или Lexus.

Происшествия Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.

Политика Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Общество У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей Женщина, которая работает дворником в подмосковном Воскресенске, оказалась должна почти 2 млрд рублей.

Политика Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.