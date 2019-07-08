«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Политика В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Авто Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Наука В ТГУ создали новый раствор для выращивания томатов без использования грунта Сотрудники Биологического института ТГУ разработали новый состав концентрата раствора для выращивания томатов без использования грунта, сообщает пресс-служба ТГУ.

Культура Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд» Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.

Транспорт Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.

Политика Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.

Шоу-бизнес Вдова Кобзона помолодела на 30 лет Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.

Авто УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.

Здоровье Росгидромет перестанет мониторить почти 90% вредных веществ Росгидромет предлагает мониторить на федеральном уровне не 260, а 20 загрязняющих веществ, сообщает DEITA.

Политика В ВГТРК нашли способ провести телемост с Украиной вопреки протестам Ранее украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля совместный телемост с российским госканалом «Россия 1». По словам сотрудников, поступили прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Общество Возможные останки соратника Наполеона нашли в Смоленске Ученые во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске наткнулись на уникальную находку — останки французского генерала Гюдена, который был ближайшим соратником императора Наполеона.

Политика Путин назначил Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.

Политика Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2» Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.

Происшествия Гандболистка сборной России утонула в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Происшествия Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.

Политика Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.

Политика Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.

Политика Онищенко: экономика Грузии рухнет после запрета на экспорт в Россию Первый зампред Комитета по образованию и науке, депутат от фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко 8 июля заявил, что грузинская экономика, в первую очередь виноделие, рухнет после введения запрета на поставки в Россию.

Политика Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Общество Рэпер L`One подал в суд на Тимати и Black Star Российский рэпер Леван Горозия, известный как L'One, подал в суд на лейбл звукозаписи Black Star и его основателей Павла Курьянова (Пашу) и Тимура Юнусова (Тимати), чтобы закрепить за собой права на свои песни, сообщил РИА Новости в понедельник представитель истца Климент Русакомский.

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Общество В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.