Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных РосстатаРБК 09:33
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Наука
В ТГУ создали новый раствор для выращивания томатов без использования грунта
Сотрудники Биологического института ТГУ разработали новый состав концентрата раствора для выращивания томатов без использования грунта, сообщает пресс-служба ТГУ.
Обновлено в 09:05
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Транспорт
Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево
Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Росгидромет перестанет мониторить почти 90% вредных веществ
Росгидромет предлагает мониторить на федеральном уровне не 260, а 20 загрязняющих веществ, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:01
Политика
В ВГТРК нашли способ провести телемост с Украиной вопреки протестам
Ранее украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля совместный телемост с российским госканалом «Россия 1». По словам сотрудников, поступили прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.
Обновлено в 09:44
Общество
Возможные останки соратника Наполеона нашли в Смоленске
Ученые во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске наткнулись на уникальную находку — останки французского генерала Гюдена, который был ближайшим соратником императора Наполеона.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Политика
Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове
Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
«Катастрофа планетарного масштаба» на АС-31 «Лошарик» дошла до Кремля
В пресс-службе Кремля прокомментировали обсуждение слов некоего участника похорон российских подводников, погибших при пожаре на АС-31 "Лошарик".
Обновлено в 08:07
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Политика
Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Обновлено в 08:44
Политика
Онищенко: экономика Грузии рухнет после запрета на экспорт в Россию
Первый зампред Комитета по образованию и науке, депутат от фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко 8 июля заявил, что грузинская экономика, в первую очередь виноделие, рухнет после введения запрета на поставки в Россию.
Обновлено в 08:11
Политика
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Рэпер L`One подал в суд на Тимати и Black Star
Российский рэпер Леван Горозия, известный как L'One, подал в суд на лейбл звукозаписи Black Star и его основателей Павла Курьянова (Пашу) и Тимура Юнусова (Тимати), чтобы закрепить за собой права на свои песни, сообщил РИА Новости в понедельник представитель истца Климент Русакомский.
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36
Спорт
Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину
Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59