Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу.

Сообщение ведомства поступило в РБК. «Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин. Ранее Центробанк опубликовал на своем сайте данные об инфляции в июне.

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