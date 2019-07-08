Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБРБК 08:40

Сообщение ведомства поступило в РБК. «Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин. Ранее Центробанк опубликовал на своем сайте данные об инфляции в июне.
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Максим Орешкин
Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу.
— Максим Орешкин, российский политикТАСС 08:28

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