Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных РосстатаРБК 09:33
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Политика
Премьер Грузии назвал действия «Рустави 2» агрессией против народа
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал действия главного оппозиционного телеканала "Рустави 2" агрессией против грузинского народа со стороны бывшей правящей партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили.
Обновлено в 09:36
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Глава Huawei: ОС HongMeng работает быстрее Android и iOS
По словам Рена Чжэнфэя, главы Huawei, операционная система HongMeng, разработанная китайским производителем смартфонов, работает быстрее таких конкурентов, как Android и iOS.
Обновлено в 02:00
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Найдена связь NewsOne с российским банком
Генпрокуратура Украины нашла связь украинского телеканала NewsOne с российским банком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:33
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Общество
Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом
После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Кино
Умер актер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:42
Происшествия
Следствие попросило продлить домашний арест Калви
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе закончится через год.
Обновлено в 10:29
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика
Медведев утвердил перечень попадающих под «регуляторную гильотину» органов власти
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил большой перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм "регуляторной гильотины".
Обновлено в 09:19
Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши
Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.
Обновлено в 03:36
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов»
Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
Обновлено в 06:31