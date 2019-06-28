Финансы

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВПАргументы и Факты 28 июня в 12:12

Ранее Центробанк в своем отчете заявил, что ВВП в январе-марте ушел в плюс благодаря увеличению объемов потребительского и автокредитования Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не согласился с выводами Центробанка о том, что рост необеспеченного потребкредитования положительно влияет на динамику потребления и ВВП.
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Максим Орешкин
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 28 июня в 08:14

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