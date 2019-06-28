Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВПАргументы и Факты 28 июня в 12:12

Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

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Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

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