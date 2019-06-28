Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

В ЦБ отметили, что рост необеспеченного потребкредитования оказывает сильное влияние на ВВП и динамику потребления. «По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в аналитическом докладе регулятора.

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП

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