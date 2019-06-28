Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

В ЦБ отметили, что рост необеспеченного потребкредитования оказывает сильное влияние на ВВП и динамику потребления. «По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в аналитическом докладе регулятора.

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП

Культура Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье примет около 4 тыс. посетителей В 2019 году фестиваль будет проведен во второй раз, его организаторами стали музей "Новый Иерусалим", Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова и Московская областная филармония при поддержке правительства Подмосковья.

Общество Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь Вечером вас ждут неожиданные встречи с человеком из давнего прошлого и новые знакомства.

Происшествия В Новороссийске чиновница напала на журналистку Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.

Кино Джеймс и Дэйв Франко разработают сериал о создателях игры DOOM Шоу запланировано в формате антологии, и уже известно, что в первом сезоне мы узнаем историю Джона Ромеро и Джона Кармака, которые работали над оригинальной версией DOOM.

Театры Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.

Кино Marvel отказался экранизировать комикс «1602» Нила Геймана Студия Marvel в 2018 году отказалась экранизировать комикс «1602». Об этом в Twitter сообщил автор графического романа Нил Гейман.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Авто Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».

Экономика Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.

Происшествия В Пензе суд вынес решения по делу Савина, Ширшиной и Титковой В пятницу, 28 июня, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по громкому делу, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».

Экономика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Политика Мантуров анонсировал испытания самолета МС-21 с российским двигателем Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, когда начнутся испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14.

Происшествия Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Шоу-бизнес Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.

Политика В ЛДПР заявили о давлении на кандидата в губернаторы Петербурга Партия изложила свою оценку ситуации с кандидатом от ЛДПР на пост губернатора Олегом Капитановым.