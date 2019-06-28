Финансы

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВПРБК 08:14

В ЦБ отметили, что рост необеспеченного потребкредитования оказывает сильное влияние на ВВП и динамику потребления. «По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в аналитическом докладе регулятора.
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Максим Орешкин
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14

Подробнее о событии

Орешкин: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой»

БИЗНЕС Online09:35

Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования

Известия08:31

Орешкин не разделяет мнение ЦБ об источнике роста ВВП в первом квартале

ТАСС09:11

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП

РБК08:14

Орешкин ответил на данные ЦБ о вкладе роста кредитования в ВВП

Rambler News Service08:12

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

RT на русском07:07

Кредитные «пузыри»: Россияне набрали 15 триллионов кредитов

Newvz.ru25 июня в 10:42
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Культура

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье примет около 4 тыс. посетителей

В 2019 году фестиваль будет проведен во второй раз, его организаторами стали музей "Новый Иерусалим", Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова и Московская областная филармония при поддержке правительства Подмосковья.
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Кино

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Общество

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Вечером вас ждут неожиданные встречи с человеком из давнего прошлого и новые знакомства.
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Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

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Происшествия

В Новороссийске чиновница напала на журналистку

Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.
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Джеймс и Дэйв Франко разработают сериал о создателях игры DOOM

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Обновлено в 10:00
Театры

Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину

Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.
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Кино

Marvel отказался экранизировать комикс «1602» Нила Геймана

Студия Marvel в 2018 году отказалась экранизировать комикс «1602». Об этом в Twitter сообщил автор графического романа Нил Гейман.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
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Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
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Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Политика

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20

На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
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Экономика

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Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

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Обновлено в 03:25
Происшествия

В Пензе суд вынес решения по делу Савина, Ширшиной и Титковой

В пятницу, 28 июня, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по громкому делу, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Экономика

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В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Климову и Месхи официально развели

Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Политика

Мантуров анонсировал испытания самолета МС-21 с российским двигателем

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, когда начнутся испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 05:42
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Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение

Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
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Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
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В ЛДПР заявили о давлении на кандидата в губернаторы Петербурга

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Обновлено в 09:10
Экономика

В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику

Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России.
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