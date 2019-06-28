Финансы
Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВПРБК 08:14
В ЦБ отметили, что рост необеспеченного потребкредитования оказывает сильное влияние на ВВП и динамику потребления. «По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в аналитическом докладе регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Культура
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье примет около 4 тыс. посетителей
В 2019 году фестиваль будет проведен во второй раз, его организаторами стали музей "Новый Иерусалим", Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова и Московская областная филармония при поддержке правительства Подмосковья.
Обновлено в 09:40
Кино
Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 09:06
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Вечером вас ждут неожиданные встречи с человеком из давнего прошлого и новые знакомства.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Новороссийске чиновница напала на журналистку
Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.
Обновлено вчера в 13:46
Кино
Джеймс и Дэйв Франко разработают сериал о создателях игры DOOM
Шоу запланировано в формате антологии, и уже известно, что в первом сезоне мы узнаем историю Джона Ромеро и Джона Кармака, которые работали над оригинальной версией DOOM.
Обновлено в 10:00
Театры
Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину
Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:00
Кино
Marvel отказался экранизировать комикс «1602» Нила Геймана
Студия Marvel в 2018 году отказалась экранизировать комикс «1602». Об этом в Twitter сообщил автор графического романа Нил Гейман.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
Обновлено в 08:52
Экономика
Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям
Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Пензе суд вынес решения по делу Савина, Ширшиной и Титковой
В пятницу, 28 июня, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по громкому делу, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Политика
Мантуров анонсировал испытания самолета МС-21 с российским двигателем
Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, когда начнутся испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение
Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч
Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Политика
В ЛДПР заявили о давлении на кандидата в губернаторы Петербурга
Партия изложила свою оценку ситуации с кандидатом от ЛДПР на пост губернатора Олегом Капитановым.
Обновлено в 09:10
Экономика
В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику
Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России.
Обновлено в 03:56