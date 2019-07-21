Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и БелоруссииRambler News Service 10:41
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
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России и Беларусь к декабрю должны согласовать пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий двух стран, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Российская газета10:35
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