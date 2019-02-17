Финансы
Орешкин посоветовал хранить сбережения в рубляхВедомости вчера в 09:57
Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
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При ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво.
— Максим Орешкин, российский политикГазета.Ru вчера в 10:07
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Бой завершился победой Нганну в первом раунде. Веласкес продержался в бою против третьего номера в рейтинге тяжеловесов 26 секунд.
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Политика
Кремль ввел единые «политические» KPI для себя и регионов
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Армия и оружие
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В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
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Происшествия
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Швейцарии
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Страна дружно хохотала над статьей о том, что лимоны в России являются символом роскоши и престижного потребления, доступного исключительно состоятельным господам.
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Космическую яхту для туристов разрабатывают в России
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Футбол
Зидан станет тренером «Челси» при выполнении клубом двух условий
Бывший главный тренер мадридского "Реала" заменит на посту "синих" Маурицио Сарри при выполнении клубом двух условий.
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