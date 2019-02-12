Орешкин пообещал не повышать пенсионный возраст в дальнейшемСаминвестор вчера в 06:47

Прошедший под знаком выборов 2018 год закончился утверждением программы реформ на ближайшие шесть лет ценой почти в 26 трлн руб. Правительство рассчитывает, что она поможет экономике совершить прорыв, но люди в это не верят: прогноз Минэкономразвития раскритиковало большинство аналитиков.

с чего всё началось

Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено.

Сегодня, 13 февраля 2019 года, министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что дальнейшее повышение возраста не предусматривается прогнозами Министерства экономического развития и Министерства финансов.

Орешкин пообещал не повышать пенсионный возраст в дальнейшем

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