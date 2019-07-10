Экономика
Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях за невыполнение KPIБИЗНЕС Online вчера в 16:00
Ведомство обязало Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях и их дочерних обществах. «По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — заявили в пресс-службе.
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Орешкин пригрозил руководству госкомпаний увольнениями из-за невыполнения KPI
Коммерсантъвчера в 07:09
Орешкин обязал Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях
Интерфаксвчера в 07:06
Минэкономразвития пригрозило увольнением руководству госкомпаний на невыполнение KPI
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
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