Экономика

Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях за невыполнение KPIБИЗНЕС Online вчера в 16:00

Ведомство обязало Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях и их дочерних обществах. «По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — заявили в пресс-службе.
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