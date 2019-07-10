Ведомство обязало Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях и их дочерних обществах. «По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — заявили в пресс-службе.

Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях за невыполнение KPI

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Культура Открывается фестиваль «Славянский базар в Витебске» Два дня назад состоялась торжественная церемония поднятия флага, а само открытие 28-го «Славянского базара» пройдет сегодня, в Летнем амфитеатре.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Экономика Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Политика Путин призвал отказаться от санкций против Грузии Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".

Происшествия В Пакистане 11 человек погибли при столкновении поездов В Пакистане 11 человек погибли и 67 получили ранения при столкновении пассажирского поезда с грузовым.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Общество Фрагмент колонны и часть фигурки из бивня мамонта нашли в СВАО В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы археологи нашли фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века.

Авто Другой Hyundai Creta снова сфотографировали без камуфляжа Корейский автопроизводитель готовится к продажам обновленной версии кроссовера ix25, который в России известен под названием Creta.

Происшествия Буря на Урале: сотни людей остались без света В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.

Экономика Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.

Политика В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.

Политика Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Экология Едут стены, едет дом. Примерно 40% «оживших» оползней спровоцированы людьми Оползни уже унесли с обрыва множество домов в районе Севастополя, Алушты и других красивейших мест Крыма, но еще больше объектов остались в зоне риска.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".

Происшествия МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.

Общество Штраф за езду без техосмотра поднимут до 2000 рублей В Кодекс об административных правонарушениях будут внесены изменения, увеличивающие штраф за езду без техосмотра с 500 до 2000 рублей.