Министр экономического развития Макси Орешкин призвал ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, с государственной долей свыше 50%.

Происшествия В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.

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Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.

Экономика Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Общество В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.

Космос В NASA успешно протестировали аппарат на «зеленом» топливе NASA успешно протестировала аппарат с названием Green Propellant Infusion Mission (GPIM), запустив пять его турбин.

Политика Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Происшествия Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии Пятеро подростков в возрасте 12-14 лет стали подозреваемыми по делу об изнасиловании 18-летней девушки в Германии.

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Футбол «Русенборг» стартовал с победы, «Рига» сыграла вничью с «Дандолком» в ЛЧ В параллельной игре «Рига» на выезде сыграла вничью с ирландским «Дандолком» — 0:0. Ответные матчи в этих парах пройдут 17 июля.

Здоровье В детскую больницу в Пензе закупили авторефрактометр В пресс-службе областного минздрава подчеркнули: «До конца года офтальмологическая служба в областной детской больнице будет полностью укомплектована».

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Происшествия МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.

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Экономика В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

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Политика Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.