Экономика
Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпанияхГазета.Ru 07:56
Министр экономического развития Макси Орешкин призвал ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, с государственной долей свыше 50%.
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Общество
Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше
Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
Обновлено в 04:28
Политика
Песков прокомментировал возможное возобновление полетов в Грузию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не исключают возобновление авиасообщения с Грузией, сообщают «Известия».
Обновлено в 06:20
Политика
Путин призвал увеличить темпы роста экономики
Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.
Обновлено в 08:37
Экономика
Вице-мэр Москвы Ликсутов раскрыл размер своей зарплаты
Ежемесячный оклад заместителя мэра Москвы, главы столичного Дептранса Максима Ликсутова после уплаты налогов составляет 181 тыс. руб. Об этом сам чиновник сообщил Русской службе Би-би-си.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге
В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Кино
Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании
В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".
Обновлено в 08:42
Общество
Mcdonald’s обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.
Обновлено в 08:41
Наука
Аэрогель с нанотрубками превратили в солнечный парогенератор
Ученые под руководством Хао Бая (Hao Bai) из Чжэцзянского университета создали аэрогелевую конструкцию, способную подобно деревьям благодаря капиллярному эффекту поднимать жидкость наверх к области со слоем углеродных нанотрубок, эффективно поглощающих солнечный свет и нагревающих воду.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Политика
Меркель прокомментировала инцидент на встрече с премьером Финляндии
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Опровергнут заход российского сторожевика в зону учений Украины и НАТО
Обновлено в 09:02
Футбол
Рамос рассказал о целях сборной Испании на Евро-2020
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос в интервью официальном сайту УЕФА поделился своими ожиданиями от Евро-2020 и оценил перспективы своей сборной.
Обновлено в 08:00
Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Недвижимость
Девелопер МИЦ полностью перешел на эскроу-счета во всех проектах
Девелоперская группа МИЦ полностью перешла на эскроу-счета во всех проектах, сообщил журналистам совладелец компании Андрей Рябинский.
Обновлено в 08:06
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Наука
Ученые назвали эффективный способ похудения
"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин отказался вводить санкции против Грузии
Путин прибыл в Екатеринбург, где в беседе с журналистами вдруг сообщил, что не считает нужным вводить санкции в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Наука
В Роскосмосе представили беспилотный трактор
Научное-производственное объединение (НПО) автоматики (входит в состав Роскосмоса) представило модель беспилотного трактора.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
В документе сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса».
Обновлено в 08:25
Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парад
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».
Обновлено в 08:20