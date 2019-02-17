Орешкин пообещал, что обвала рубля не будетRT на русском 12:26

При ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво.

Как сообщает РИА Новости, Орешкин отреагировал словом «абсолютно» на предположение ведущей, что обвала рубля ждать не стоит. «При цене на нефть выше $40 за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — сказал министр.

Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет

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