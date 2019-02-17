Орешкин пообещал, что обвала рубля не будетRT на русском 12:26

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Как сообщает РИА Новости, Орешкин отреагировал словом «абсолютно» на предположение ведущей, что обвала рубля ждать не стоит. «При цене на нефть выше $40 за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — сказал министр.

Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет

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