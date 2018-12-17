Бизнесмены под санкциями В начале ноября стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется".

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос

Политика Политика В США не исключили новых санкций против России США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Политика Политика Лавров: Порошенко готовит вооруженную провокацию на границе с Россией Президент Украины Петр Порошенко в конце декабря планирует осуществить вооруженную провокацию на границе с Россией.

Политика Политика Лондон активизировал подготовку к Brexit без итогового соглашения Британское правительство активизировало подготовку к выходу страны из Евросоюза без итогового соглашения, однако считает такой сценарий маловероятным, несмотря на то, сроки голосования в парламенте по соглашению все еще неизвестны, сообщил официальный представитель британского премьера.

Политика Политика Пентагон получил предложение РФ о консультациях по ДРСМД В американском военном ведомстве подтвердили, что получили предложение Москвы организовать консультации экспертов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным путь создания тепличных условий для отечественных цирков.

Политика Политика Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме Из Украинской православной церкви Московского патриархата - как сказали бы миряне, "структурного подразделения" РПЦ - на собор приехали лишь двое иерархов из почти 80: давно выступавший за автокефалию украинской церкви митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).

Политика Политика В США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» в выборы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с новым отчетом американской стороны о "вмешательстве" России в выборы в США.

Политика Политика Министры экономики России и Франции договорились углублять партнерство Перед началом пресс-конференции Максим Орешкин и Брюно Ле Мэр подписали итоговый документ XXIV заседания СЕФИК, дорожную карту по реализации совместного заявления Минэкономразвития РФ и Минэкономики Франции по "новому российско-французскому партнерству для экономики будущего" и декларацию о намерениях по двустороннему сотрудничеству в сфере повышения производительности труда.

Политика Политика В Госдепе считают, что в сирийском мирном процессе возможен прорыв Администрация США считает, что в процессе мирного урегулирования в Сирии сейчас есть шанс добиться подлинного прорыва.

Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за опасений поломки ледокола Береговая охрана США решила не проводить учения в Арктике, поскольку существуют опасения, что единственный тяжёлый ледокол может сломаться.

Политика Политика Путин прокомментировал предложение Сокурова о предновогодней амнистии К вопросу возможной предновогодней амнистии надо подойти внимательно, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующее предложение члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), российского кинорежиссера Александра Сокурова, говорится в стенограмме с заседания, размещенной на сайте Кремля.

Политика Политика Путин обсудил с Совбезом России ситуацию на Балканах Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию на Балканах.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований к востоку от реки Евфрат, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (его слова передало агентство Anadolu).