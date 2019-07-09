с чего всё началось

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на машине Lada XRay. Он уточнил, что управлять автомобилем будет самостоятельно.

Орешкин планирует отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay

Здоровье Укрупнение без объединения Например, в рамках амбулаторного объединения в Москве за 2010–2015 годы время ожидания приема специалистами сократилось в два-три раза, исследования с использованием компьютерных томографов — с 60 до 15 дней, МРТ — с 50 до 16 дней, УЗИ — с 10 до 7 дней.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Общество В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Общество Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".

Политика «Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.

Наука Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Футбол В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась трогательными кадрами фотосессии с дочерью Ростовчанка Анастсия Костенко поделилась трогательными кадрами с фотосессии с дочерью. Снимки девушка опубликовала в своем «Инстаграме».

Экономика Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.

Гаджеты Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.

Общество «Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем Актриса выложила на официальной странице в "Инстаграме" семейное фото.

Политика Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.

Общество В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе 9 июля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля.

Экономика En+ перерегистрировалась в российском офшоре Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.

Политика Климкин назвал три условия «противодействия» России Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.

Политика Джонсон не исключил приостановку работы парламента ради Brexit Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не исключил, что работа британского парламента может быть приостановлена в том случае, если придется выводить страну из ЕС без соглашения.