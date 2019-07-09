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Орешкин планирует отправиться на форум в Тольятти на Lada XRayМосковский Комсомолец 16:14
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на машине Lada XRay. Он уточнил, что управлять автомобилем будет самостоятельно.
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с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.Ведомости12:56
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