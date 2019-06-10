Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результатыВести.Ru вчера в 23:29

Министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что план японского премьер-министра Синдзо Абэ из 8 пунктов к 2018 году уже показал конкретные результаты, сообщил корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Что касается российско-японских отношений, то план сотрудничества, который был предложен в 2016 году премьер-министром Синдзо Абэ... уже в 2018 году он показал вполне конкретные результаты.

План японского премьер-министра Синдзо Абэ по экономическому сотрудничеству между Москвой и Токио уже дал конкретные результаты. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин перед началом переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии.

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

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