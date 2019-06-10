Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результатыВести.Ru вчера в 23:29

Министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что план японского премьер-министра Синдзо Абэ из 8 пунктов к 2018 году уже показал конкретные результаты, сообщил корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

План японского премьер-министра Синдзо Абэ по экономическому сотрудничеству между Москвой и Токио уже дал конкретные результаты. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин перед началом переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии.

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

Происшествия Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Общество В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.

Происшествия Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.

Политика Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Происшествия В анализах Голунова не нашли следов наркотиков Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Армия и оружие В Брянской области военные перешли на цифровое телевещание На Брянщине военные в составе общевойсковой армии Западного военного округа в семи регионах страны перешли на цифровое телевещание, об этом сообщают «Брянские новости».

Транспорт Названа дата запуска поездов на Крымском мосту Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря, старт продаж запланирован на октябрь — за 45 суток до запуска пассажирских поездов.

Наука На Кипре нашли неолитические каменные постройки Археологи обнаружили в неолитическом поселении на юге Кипра несколько каменных строений, сооруженных около 8,4–7,6 тысяч лет назад, при этом одно из строений круговое.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.

Происшествия Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.

Общество Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Футбол Сборная Португалии выиграла Лигу Наций Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Происшествия Тувинец откусил напавшему на него медведю язык В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.

Общество В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.

Политика Глава правительства Астраханской области подал в отставку Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Игры Что Bethesda показала на конференции к E3 2019 Релиз запланирован на 27 июня на всех платформах. Rage 2 Bethesda продолжит поддерживать Rage 2 после релиза.

Общество Два наказания за одну акцию: Леониду Волкову грозит новый арест Известный оппозиционер Леонид Волков отбыл 20 суток за акцию против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября в Москве, но теперь ему грозит арест за тот же митинг, только в Петербурге.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".

Политика Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.

Финансы Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.