Политика
Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результатыВести.Ru вчера в 23:29
План японского премьер-министра Синдзо Абэ по экономическому сотрудничеству между Москвой и Токио уже дал конкретные результаты. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин перед началом переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии.
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с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что план японского премьер-министра Синдзо Абэ из 8 пунктов к 2018 году уже показал конкретные результаты, сообщил корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 22:13
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В Минкомсвязи сообщили о развитии сотрудничества в области технологий с Японией
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
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