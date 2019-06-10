Политика

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результатыВести.Ru вчера в 23:29

План японского премьер-министра Синдзо Абэ по экономическому сотрудничеству между Москвой и Токио уже дал конкретные результаты. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин перед началом переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии.
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Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией показал конкретные результаты

Министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что план японского премьер-министра Синдзо Абэ из 8 пунктов к 2018 году уже показал конкретные результаты, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 22:13

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Япония привержена плану по сотрудничеству с РФ

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Орешкин: план японско-российского сотрудничества демонстрирует конкретные результаты

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В Минкомсвязи сообщили о развитии сотрудничества в области технологий с Японией

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Орешкин рассказал, как реализуется план Абэ по российско‐японскому сотрудничеству

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РИА Новостивчера в 22:38
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В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
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Политика

МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств

Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.
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Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
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Удаление наркотических и гомосексуальных сцен из посвящённого жизни музыканта Элтона Джона фильма «Рокетмен» обусловлена интересами бизнеса.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля

Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Обновлено вчера в 16:24
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия

СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Путешествия

Путешественники назвали худшие места в поездах

Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
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Происшествия

Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Общество

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Экономика

Ford рассчитался с российскими долгами

Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
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Происшествия

Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»

Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банков

Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных.
Обновлено в 01:29
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Эксперты назвали способы избавления от икоты

Если же ситуация длительное время доставляет неудобства, то эксперты рекомендуют попробовать один из нижеперечисленных способов.
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Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
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Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны

Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
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Футбол

Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.
Обновлено вчера в 17:50
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Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»

Ученые из NASA утверждают, что интенсивность будет постепенно уменьшатся в течении ближайших 20 земных лет, а после этого срока кинетическая энергия шторма закончится и Юпитер потеряет свою «родинку».
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