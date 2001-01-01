Экономика

Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 годаТАСС 03:49

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает ускорения роста ВВП РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Экономический рост РФ в 3-4-м кварталах постепенно ускорится - аналитики ЦБ

Финмаркет05:45

Орешкин ждёт ускорения роста экономики РФ во втором полугодии

News.ru04:39

В МЭР ожидают ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

ГлобалМСК.ру06:27

Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

ТАСС03:49

Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии

Будущее России. Национальные проекты03:45

Орешкин оценил чистый вклад от нацпроектов в 1% ВВП в год

Банки.ру05:27

Орешкин: экономика России хорошо себя чувствует

ИА REX06:07
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Здоровье

Молодых специалистов привлекают на работу в село

По инициативе врио губернатора оренбургской области Дениса Паслера из областного бюджета выделены средства, чтобы врачи востребованных специальностей, приступившие к работе в районных и городских больницах, амбулаториях, получали единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Американский крейсер совершил опасный манёвр вблизи корабля ВМФ России

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsvill едва не спровоцировал столкновение с российским большим противолодочным кораблём (БПК) «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 05:44
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Общество

Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства

В документе отмечается, что урегулирование ситуации стало "результатом совместной работы между мэрией и храмом Святого Семейства, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 08:18
Политика

Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 08:40
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Обновлено в 06:31
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие

«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей

Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Калужской области трое рабочих утонули в емкости с навозом

Обновлено в 06:34
Экономика

Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Политика

«Нафтогаз» ответил на заявление «Газпрома» по поставкам газа

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о новом контракте на поставку газа на Украину, передавал телеканал НТВ.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 06:41
Политика

Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»

Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин объяснил торпедирование «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам, пытаются торпедировать «Северный поток-2».
Обновлено в 08:00
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.
Обновлено в 07:23
Политика

Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая

Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено в 08:49
Общество

«Почта России» создаст в Главпочтамте фудкорт и концертную площадку

Обновлено в 03:37
Политика

Володин: Россия ждет от Зеленского конкретных шагов ради мира

На полях Петербургского экономического форума – 2019 председатель Госдумы Вячеслав Володин дал интервью телеканалу "Россия 1". Он рассказал о том, чего Москва ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Игры

Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»

Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
Обновлено в 04:20
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