Экономика
Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 годаТАСС 03:49
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает ускорения роста ВВП РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии
Будущее России. Национальные проекты03:45
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Молодых специалистов привлекают на работу в село
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Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
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Армия и оружие
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Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
В документе отмечается, что урегулирование ситуации стало "результатом совместной работы между мэрией и храмом Святого Семейства, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
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Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
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Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
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Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*
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Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам, пытаются торпедировать «Северный поток-2».
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На полях Петербургского экономического форума – 2019 председатель Госдумы Вячеслав Володин дал интервью телеканалу "Россия 1". Он рассказал о том, чего Москва ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского.
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Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
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В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
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Игры
Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»
Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
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