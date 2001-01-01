Экономика
Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 годаТАСС 03:49
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает ускорения роста ВВП РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии
Будущее России. Национальные проекты03:45
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После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
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Транспорт
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Авто
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