Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 годаТАСС 03:49

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает ускорения роста ВВП РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

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