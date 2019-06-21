Экономика
Орешкин ожидает роста российской экономики в июнеЭкономика сегодня 11:31
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает роста российской экономики в июне 2019 года. Об этом он сообщил, комментируя низкие темпы роста ВВП по итогам мая.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика
В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции
В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял популярность Ольги Бузовой
Иван Ургант высмеял возросшую популярность Google-запросов по Ольге Бузовой.
Обновлено в 12:20
Политика
NBC: Трамп выразил готовность встретиться с лидерами Ирана
Президент США Дональд Трамп считает, что иранская сторона сбила американский беспилотник «не для того, чтобы спровоцировать ответные меры, а чтобы начать диалог», и готов к переговорам с лидерами Ирана.
Обновлено в 17:59
Политика
Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию
Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан, в том числе коммерческие, с территории России на территорию Грузии.
Обновлено в 15:21
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Культура
DC Comics уничтожит издательство Vertigo
Кроме Vertigo будут закрыты и другие дочерние студии-импринты, например, DC Ink и DC Zoom.
Обновлено в 17:29
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Общество
Роскомнадзор «замаскированно» обматерил пользователя в Twitter
Роскомнадзор ответил на публикацию в Twitter о том, как правильно «маскировать» мат в СМИ, твитом с замаскированной нецензурной лексикой.
Обновлено в 12:13
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с днем рождения
Подданные поздравляют члена королевской семьи с днем рождения. В социальных сетях сотни британцев желают Уильяму всего наилучшего.
Обновлено в 10:52
Кино
Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.
Обновлено в 18:23
Авто
Названы самые уязвимые для кражи автомобили
Компания Thatcham Research выпустила второй отчет по результатам своего нового теста безопасности, в ходе которого автомобили ряда крупных производителей подверглись критике за наличие систем бесключевого доступа, уязвимых для внешних атак.
Обновлено в 01:32
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Общество
Названа смертельная опасность долгого рабочего дня
Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Авто
На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray
Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено в 14:06
Политика
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.
Обновлено в 18:30
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Экономика
Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России
Минфин не исключает, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России, рассказал журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22