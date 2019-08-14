Политика

Орешкин оценил выход США из ВТОГазета.Ru 13:37

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
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Подробнее о событии

Орешкин заявил, что выход США из ВТО может пойти на пользу организации

ФАН13:41

Эксперт оценил последствия от возможного выхода США из ВТО

РИА Новости04:58

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

RT на русском13:25

Орешкин: Выход США из ВТО не станет фатальным для организации

ПРАЙМ13:22

Максим Медведков: выход США из ВТО маловероятен

Интерфакс10:05

Эксперты считают, что выход США из ВТО усилит негативный эффект от торговых войн

ТАСС09:36

Орешкин оценил выход США из ВТО

Газета.Ru13:37
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Нефть марки Brent в среду упала в цене более чем на 5% на фоне внезапного роста запасов сырья в США.
Обновлено в 13:40
Игры

Студия 4A Games начала разработку новой части Metro

Обновлено в 07:05
Путешествия

В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10%

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.
Обновлено в 09:09
Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Происшествия

Пнувшему ростовчанку фельдшеру объявили выговор

Руководство городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону признало недопустимыми действия фельдшера, пнувшего пациентку.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 13:56
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Обновлено в 14:04
Футбол

Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.
Обновлено в 13:23
Политика

На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США

Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Модель plus-size Эшли Грэхем сообщила о беременности

Популярная американская модель Эшли Грэхем, известная своими пышными формами, скоро впервые станет мамой.
Обновлено в 10:35
Политика

Бурджанадзе оценила убытки Грузии от конфликта с Россией

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе рассказала о финансовых убытках страны от конфликта с Россией.
Обновлено в 09:56
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Литва потребовала сохранить Украине транзит газа

Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен.
Обновлено в 12:11
Экономика

«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее

В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Игры

Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы.
Обновлено в 07:29
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей

Киселевский городской суд в среду оштрафовал на 2 тысячи рублей гражданку США Алину Симоне после заявления в полицию главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:54
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Авто

Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей

Свои рекомендации депутат изложила в письме, которое было направлено профильным ведомствам Минтрансу и Минпромторгу.
Обновлено в 09:35
Здоровье

Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
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