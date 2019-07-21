Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и БелоруссииИзвестия 10:07
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
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с чего всё началось
России и Беларусь к декабрю должны согласовать пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий двух стран, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Российская газета10:35
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