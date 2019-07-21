с чего всё началось

«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.

Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии

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