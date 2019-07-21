Политика

Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и БелоруссииИзвестия 10:07

«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
России и Беларусь к декабрю должны согласовать пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий двух стран, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы
".
Российская газета10:35

Подробнее о событии

Орешкин посоветовал не спешить с вопросом о единой с Белоруссией валюте

РБК10:36

Москва и Минск не планируют введение единой валюты в ближайшее время

Коммерсантъ10:57

Орешкин: история с появлением загрязненной нефти в «Дружбе» нанесла ущерб имиджу России

ТАСС11:55

Орешкин прокомментировал вопрос создания единой валюты России и Белоруссии

РИА Новости11:39

Москва и Минск должны согласовать единое хозяйство к концу 2019 года

News.ru11:27

Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии

Известия10:07

Россия и Белоруссия в ближайшее время не планируют вводить единую валюту

Эхо Москвы12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Политика

Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено в 12:08
Политика

ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с такси в центре Саратова

Обновлено в 07:19
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Транспорт

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 02:58
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Общество

Названы самые невостребованные в России профессии

Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.
Обновлено 19 июля в 23:27
Политика

Иран задержал британский танкер с россиянами на борту

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено 19 июля в 16:21
Армия и оружие

Украина сорвала перемирие на Донбассе, заявили в ДНР

Обновлено в 11:03
Политика

Трамп усомнился в способности четырёх женщин-демократов любить США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter усомнился в том, что четыре женщины, представляющие Демократическую партию страны, с которыми ранее у него возник конфликт, способны любить США.
Обновлено в 11:52
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Кино

HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»

Обновлено в 02:29
Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

Обновлено в 11:41
Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»

Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Политика

Партия президента Украины, по некоторым данным, набирает около 43% голосов на выборах в парламент

Как пишет издание The Bell, официально экзит-поллы запрещено публиковать до 20:00, однако некоторыми результатами украинские журналисты поделились в соцсетях.
Обновлено в 12:30
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Политика

Медведчук о соглашении с ЕС: Украина стала нищей

Украина, заключившая Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, «стала нищей».
Обновлено в 11:57
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка

Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом

Обновлено в 12:29
Политика

В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасные предметы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне

Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир

Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Спорт

Симакова завоевала золото юниорского ЧМ по художественной гимнастике

Россиянка Анастасия Симакова победила в упражнении со скакалкой на первом в истории юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено в 06:56
Транспорт

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:33
Происшествия

Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка

В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Политика

Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду

Обновлено в 07:39
Происшествия

Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена.
Обновлено в 09:19
ещё по теме
Главное