с чего всё началось

«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.

Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии

Политика Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь» Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.

Музыка Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Политика Стало известно, сколько кресел в Раде займут кандидаты от партий Стало известно, сколько кресел в Верховной раде Украины займут кандидаты от партий по спискам, сообщает "Униан".

Футбол «Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Дракслер: «„ПСЖ“ — это не только Неймар» Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Неймара.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.

Политика Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.

Технологии На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Косачёв прокомментировал данные экзитполов на Украине Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал данные экзитполов после выборов в Верховную раду Украины.

Общество Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.

Происшествия В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.

Авто Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Общество В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем Минпромторг разработал стратегию развития торговли на 2019-2025 годы, где предложил вернуть пиву самостоятельный статус.

Политика Медведчук оценил первые результаты выборов Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.

Армия и оружие Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.

Политика В партии Зеленского не намерены сотрудничать с Порошенко и Медведчуком В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука.

Футбол В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».

Космос В космосе обнаружили явление, которого не должно было существовать Астрономы обнаружили тонкий диск материи, который вращается вокруг черной дыры. Согласно расчетам этого явления там быть не должно.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.