Политика

Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на РоссиюLife.ru 09:50

По словам Орешкина, США не смогут избежать негативных последствий для своей экономики, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем. Он уверен, что странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают всех.
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Орешкин: торговые проблемы приведут к стагфляции в мире и негативно повлияют на Россию

По словам Орешкина, США не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.
ТАСС06:50

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Максим Орешкин: от торговой войны США и Китая достанется всем!

Красная весна12:23

Орешкин оценил влияние торговых войн с Китаем на экономику США

Известия07:31

Орешкин предрек США стагфляцию в случае эскалации торговой войны с Китаем

РБК09:19

Орешкин: торговые войны США и Китая негативно повлияют на Россию

News.ru08:26

Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Life.ru09:50

Глава Минэкономразвития: торговые противостояния негативно повлияют на Россию

Московский Комсомолец06:58

Орешкин: торговые проблемы приведут к стагфляции в мире и негативно повлияют на Россию

ТАСС06:50
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Политика

РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова

РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:46
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Специалисты взяли пробы воды в реке Рось для анализа

Специалисты отобрали пробы воды в реке Рось для анализа на содержание химических веществ, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В морском университете в Новороссийске произошел пожар

Обновлено в 14:25
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Единоборства

Головкин нокаутировал Стива Роллса в США

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадского бойца Стива Роллса в Нью-Йорке. Нокаут произошел в четвертом раунде.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

Обновлено в 12:53
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Экономика

Как правительство собирается поднимать село

Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
Обновлено вчера в 01:00
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Футбол

Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год.
Обновлено в 05:46
Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Футбол

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено в 12:27
Наука

Ученые создали квантовый «ховерборд»

Обновлено 07 июня в 04:49
Армия и оружие

Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы

В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников.
Обновлено в 05:54
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Авто

Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Здоровье

Названы три самых полезных завтрака

Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
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Шоу-бизнес

Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова

Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.
Обновлено в 13:28
Происшествия

«Россия-24» переделала сюжет о журналисте Голунове

Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 13:17
Политика

Президентские выборы завершились в Казахстане

Внеочередные выборы президента Казахстана завершилось на территории страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:05
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
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