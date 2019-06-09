Политика
Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на РоссиюLife.ru 09:50
По словам Орешкина, США не смогут избежать негативных последствий для своей экономики, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем. Он уверен, что странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают всех.
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Глава Минэкономразвития: торговые противостояния негативно повлияют на Россию
Московский Комсомолец06:58
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Происшествия
«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ
Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Футбол
Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Бари Алибасова подозревают в попытке суицида
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Оренбургской области ищут преступников, застреливших мужчину в кафе
По данным следствия, в ночь на 9 июня группа неизвестных с оружием напала на 30-летнего мужчину в кафе в районе развлекательного комплекса "Зодиак" в городе Соль-Илецке.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Огнём ВСУ под Горловкой тяжело ранен подросток
Днём в воскресенье глава администрации города Иван Приходько сообщил, что в Гольмовском огнём ВСУ был тяжело ранен 17-летний подросток, студент первого курса Дебальцевского колледжа дорожной инфраструктуры.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ
Обновлено 07 июня в 18:15
Космос
Совершенно не секретно: как работает нагревной стенд «Сура»
Древний Васильсурск словно застыл в прошлом времени, когда писать знаменитые речные виды сюда приезжали Шишкин и Левитан.
Обновлено в 03:18
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
США перебросили в Польшу самолет РЭБ для наступательных операций
Самолет EC-130H Compass Call ВВС США прибыл на авиабазу Кшесины в Польше.
Обновлено в 08:38
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте
В Минске сотрудники белорусской полиции задержали по запросу российских коллег бывшего участкового уполномоченного из Элисты.
Обновлено в 09:22
Общество
Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймару новый контракт
Нападающий «ПСЖ» Неймар может остаться в клубе. Как сообщает Téléfoot, парижане предложили 27-летнему форварду новый контракт на год.
Обновлено в 08:32